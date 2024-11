In un’occasione esplosi colpi d’arma da fuoco anche in direzione dell’abitazione del comandante di polizia locale del centro reggino. Tra le altre accuse contestate danneggiamento e tentato omicidio VIDEO-NOMI-FOTO

È in corso dalle prime ore di questa mattina una operazione dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, in esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, minaccia a un pubblico ufficiale, danneggiamento seguito da incendio e altri reati, con l’aggravante delle modalità mafiose. Si tratta di Domenico Scarcella 34 anni, Fabio Praticò 33 anni, Samantha Leonardis 38 anni, Rosario Leonardis 71 anni, Antonino Leonardis 46 anni, Vincenzo Caratozzolo 34 anni, Fabio Cacciola 42 anni.

Le indagini hanno accertato che l’organizzazione sgominata con l’operazione odierna – dedita al traffico di cocaina e hashish – aveva programmato di acquisire il controllo mafioso del territorio di Bagnara Calabra, attraverso condotte violente e ripetute intimidazioni compiute con atti incendiari e colpi di arma da fuoco, in una occasione esplosi anche in direzione dell’abitazione del Comandante della Polizia Locale bagnarese.

Numerosi gli episodi intimidatori contestati, durante i quali gli indagati circolavano a bordo di autovetture con armi cariche, pronti a fare fuoco in caso avessero incontrato le vittime designate o in caso di controlli delle forze dell’ordine.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 nella sala conferenze del Comando Provinciale di Reggio.