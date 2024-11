La vicenda segue la bottiglia con liquido infiammabile ritrovata ieri a Paravati. La ditta si sta occupando della realizzazione di isole ecologiche

Alcuni proiettili per pistola sono stati trovati a Mileto in via Cilea sul cantiere in cui la ditta Cooper Poro di Rombiolo sta realizzando le isole ecologiche, in pieno centro cittadino. Su quella appare come un’intimidazione hanno avviato indagini i carabinieri della locale Stazione che si sono portati sul posto per tutti i rilievi. Nella giornata di ieri nell’area in costruzione da adibire a raccolta dei rifiuti nei pressi dell’ingresso del cimitero di Paravati era stata trovata una bottiglia con benzina. Anche in quest’ultimo caso, ad essere impegnata nei lavori è la ditta Cooper Poro.