Il danneggiamento avvenuto mentre Antonio Fasanella era impegnato in una seduta di Consiglio. Il sindaco: “Piena fiducia alla Magistratura per fare piena luce su quando sta accadendo”

Ignoti hanno squarciato due pneumatici dell'auto del segretario comunale di Cassano Ionio, Antonio Fasanella. Il danneggiamento è avvenuto mentre Fasanella era impegnato in una seduta di Consiglio.

Le dichiarazioni del sindaco

"Il vile gesto - ha dichiarato il Sindaco Papasso - risulta essere ancora piu' grave poiche' e' stato effettuato durante una seduta di consiglio comunale straordinaria, voluta per spiegare cio' che sta accadendo a Cassano in queste ore. Durante l'assise, infatti, si e' discusso del lavoro della Commissione di Accesso agli atti e delle possibili determinazioni".

!banner!

Il primo cittadino, nel corso della seduta, ha dichiarato di temere pericolo per se', per i suoi famigliari e per i suoi collaboratori. "E cio' che e' accaduto, proprio durante una civica assise, e' segno tangibile - spiega un comunicato dell'amministrazione civica - che i timori del sindaco sono fondati. E' storia recente il susseguirsi di atti intimidatori, messaggi e lettere anonime che sono stati indirizzati al Sindaco Papasso e ai suoi collaboratori. E' inspiegabile il motivo di tanta cattiveria e di tanto odio che vanno ad armare persone che mettono in atto azioni criminose con l'intento di creare una sorta di intimorimento per lanciare chiari segnali per tentare di arrestare l'azione amministrativa di un Sindaco che insieme alla giunta e ai suoi collaboratori ha la sola colpa di voler lavorare portando avanti azioni per risollevare e rilanciare le sorti della Citta'".

Pertanto, il Sindaco Papasso lancia un appello alle forze dell'ordine e alla magistratura, alle quali esprime, ancora una volta "piena fiducia, per fare piena luce su quando sta accadendo a Cassano".