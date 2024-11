In fiamme, a scopo chiaramente intimidatorio, un escavatore, una trivellatrice e tre ruspe di un'impresa bergamasca, parcheggiati tra Simbario e Vallelonga

SIMBARIO - Persone non identificate hanno dato alle fiamme, a scopo intimidatorio, cinque mezzi di lavoro parcheggiati in uno dei cantiere della Trasversale delle Serre. Il fatto è avvenuto tra Simbario e Vallelonga. I mezzi interessati dalle fiamme sono un escavatore, una trivellatrice e tre ruspe di proprietà di una impresa di Dalmine (Bergamo) impegnata nei lavori di realizzazione di un lotto della strada statale 182. Danni per 1,5 milioni. Indagano i carabinieri.