La giornalista commenta così quanto accadutole nei giorni scorsi

“Un gesto vigliacco” ma allo stesso tempo “una sciocchezza”. Alessia Truzzolillo cronista del Corriere della Calabria commenta così ai microfoni de LaC Tv l'intimidazione subita. Nella notte tra sabato e domenica scorsi ignoti hanno lasciato nel giardino dello stabile in cui abitano i suoi genitori un'ogiva di proiettile inserita all'interno di una busta stropicciata e chiusa con un pezzetto di scotch.



Ecco perché la giornalista parla di vigliaccheria. L'avere scelto di non recapitare la minaccia lì dove lei abita ma, invece, nell'abitazione dei genitori non le va proprio giù. “Penso si stato un gesto vigliacco, sopratutto perché ha spaventato i miei genitori, al di là della natura del gesto in sé, della natura e delle matrici di questa sciocchezza che hanno commesso” ha dichiarato. La cronista si dice comunque non intimidita e già stamane era al lavoro.

Tiziana Bagnato