Avrà inizio il prossimo 11 settembre il processo d’appello del procedimento Basso Profilo, incardinato dalla Dda di Catanzaro su presunti intrecci illeciti tra le cosche di 'ndrangheta del crotonesi e il mondo dell’imprenditoria.

Dominante in questa indagine è la figura dell’imprenditore Antonio Gallo l’accusa ha definito «soggetto servente alle cosche», un uomo che avrebbe costruito un sistema di società cartiere, ossia esistenti solo sulla carta, il cui unico scopo era quello di «produrre fatture». In primo grado è stato condannato a 30 anni di reclusione.

Imputata anche in appello l’ex presidente dei giovani industriali di Crotone Glenda Giglio assolta in primo grado dall’accusa di concorso esterno in associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso e varie ipotesi di trasferimento fraudolento di valori aggravate dal metodo mafioso. Tra gli imputati anche l’ex finanziere Ercole D’Alessandro (6 anni e 8 mesi in primo grado) accusato di associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso, corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, traffico di influenze illecite, accesso abusivo a un sistema informatico, false attestazioni o certificazioni, truffa militare.

Il nove settembre tornano sul banco degli imputati anche l’ex consigliere comunale di Catanzaro Tommaso Brutto e il figlio ed ex consigliere di Simeri Crichi Saverio Brutto. Assolti entrambi in primo grado dall’accusa di associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio; corruzione, scambio elettorale politico mafioso.

Dovrà affrontare il nuovo processo anche Umberto Gigliotta, condannato a 30 anni, accusato di associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso in veste di promotore poiché quale rappresentante legale di diverse società, creava società fittizie, acquisiva beni di lusso, a mezzo prestanome, attraverso finanziamenti che non venivano onorati.

Così come anche Odeta Hasaj, medico, accusata di diverse ipotesi di accesso abusivo a un sistema informatico.



Quaranta le persone che dovranno presentarsi davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro.



Si tratta di:

Baci Henrik

Banu Elena

Bagnato Antonio Santo

Brutto Saverio

Brutto Tommaso

Caliò Maria Rosaria

Carduccelli Eliodoro

Cerenzia Ilenia

Cirillo Nicola

D’Alessandro Ercole

De Luca Vincenzo

Drosi Antonella

Faldella Santo

Formica Antonello

Gallo Antonio

Gallo Francesco

Giglio Glenda

Gigliotta Umberto

Hasaj Odeta

Lamanna Giuseppe

Leone Andrea

Lerose Francesco

Marinaro Ieso

Mazzei Giovanni

Melino Antonio

Paciullo Liberato

Paonessa Daniela

Posca Raffaele

Rosa Andrea

Rotundo Umberto

Russo Rolando

Servidio Giovanni Lorenzo

Silipo Maurizio

Sinopoli Maria Teresa

Talarico Rosa

Tarantino Matteo

Torcia Luca

Torcia Rosa

Zavatta Alberto

Zavatta Claudio.



Parti civili

Si sono costituiti parte civile in questo processo il Comune di Catanzaro, il Comune di Roccabernarda, la Regione Calabria, la Provincia di Catanzaro, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Cutro, il Comune di Sellia Marina, il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero dell’Interno, Paciullo Liberato.