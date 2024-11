E' accaduto a Polistena, nel reggino. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Avrebbe inveito senza motivo contro una pattuglia di carabinieri in servizio, pronunciando minacce e frasi ingiuriose e opponendo poi resistenza ad un controllo con spinte e morsi ai danni dei militari, feriti lievemente. E' accaduto a Polistena. Rosario Tropea, di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Durante una perquisizione personale, cui è stato sottoposto successivamente, Tropea è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato e di poco meno di un grammo di hascisc.