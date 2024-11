L’episodio è avvenuto lungo la statale 18 nel territorio di Ionadi domenica scorsa. L’uomo era stato trasferito in ospedale

La Polizia ha denunciato il presunto responsabile dell'investimento, avvenuto domenica scorsa, di un ciclista dandosi poi alla fuga. L'episodio è avvenuto lungo la Statale 18, nel Comune di Ionadi, dove la vittima, un 66enne, stava percorrendo l'arteria in sella alla bici. Improvvisamente è stato investito da un'autovettura che procedeva a velocità sostenuta e che, senza prestare soccorso, si è data alla fuga. Il ciclista, tuttavia, è riuscito ad identificare il modello della macchina, ma non il numero di targa.

L'uomo, portato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Gli agenti della Squadra volante, nel corso del sopralluogo, hanno trovato e sequestrato uno specchietto retrovisore probabilmente riconducibile all'auto investitrice. La Squadra mobile, grazie alla relazione dei poliziotti e all'acquisizione delle immagini delle telecamere cittadine, è riuscita a risalire al conducente dell'autovettura. Allo stesso è stata sospesa la patente di guida, sequestrata l'autovettura e sarà denunciato per lesioni colpose stradali e omissione di soccorso.