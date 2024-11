Sarebbe stato individuato il pirata della strada che nella serata di martedì 30 dicembre ha investito e ucciso un 66enne straniero senza fissa dimora a Longobardi, nel Cosentino. I carabinieri della Stazione di Fiumefreddo Bruzio hanno denunciato in stato di libertà un 37 enne per omicidio stradale aggravato dalla fuga del conducente.

Il 66enne era stato investito da un veicolo che, dopo l’impatto, non si è fermato per prestare soccorso allontanandosi dal luogo dell'incidente. Gli immediati accertamenti svolti dai militari della Stazione competente per territorio hanno condotto ad un uomo della zona, risultato positivo alle sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per le analisi tecniche. Le attività di indagine volte alla verifica della dinamica dell’incidente sono coordinate dalla Procura di Paola.