Grave incidente ferroviario in prossimità della stazione di Castiglione Cosentino. Una donna, D.F.P., di 63 anni, mentre attraversava i binari in località Santa Rosa a Rende, è stata investita da un treno da poco partito da Cosenza e diretto a Reggio Calabria ed è morta. Secondo quanto si è appreso, il macchinista non si è accorto dell’impatto ed ha proseguito regolarmente la corsa. Sul posto sono all’opera per i rilievi i carabinieri mentre la Polfer procederà al controllo del convoglio appena giungerà nella stazione della città metropolitana. Il traffico ferroviario è interrotto tra Cosenza e Castiglione Cosentino ed è stato istituito un servizio di bus sostitutivi.

AGGIORNAMENTO - Dalle 12.28 il traffico ferroviario sulla linea Paola-Cosenza, fra Castiglione Cosentino e il capoluogo, è tornato regolare. Lo comunicano le Fs.