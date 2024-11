Travolta una diversamente abile a Schiavonea mentre attraversava la strada in carrozzina. Il conducente del mezzo si è subito fermato e chiamato i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale dove i sanitari hanno prestato le prime cure. Non versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118.