Dopo l’accidentale urto, avrebbe avvertito un malore. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri

É accaduto oggi pomeriggio a Roccabernarda, nel crotonese, dove N.F., pensionato di 69 anni, mentre stava passando per la strada di accesso a una proprieta' di famiglia, è stato accidentalmente urtato da un autocarro in manovra guidato dal fratello. Come riferito dall’agi, l'urto ha causato la caduta dell’uomo che successivamente, per cause da stabilire, ha avuto un malore ed è deceduto poco dopo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Roccabernarda che hanno svolto i rilievi. La salma si trova all'obitorio di Crotone per l'esame autoptico disposto dal pm di turno, Alessandro Riello, in modo da accertare la causa del decesso.