La Polizia ha fermato due persone per tentato omicidio, C.A, 57 anni, e F.A., 32.

I due hanno travolto tre giovani che si trovavano fermi sulla statale 106 a causa dell'auto in panne. I tre giovani serbi sono stati soccorsi all'ospedale di Reggio. Uno di loro ancora si trova ricoverato in prognosi riservata, mentre gli altri hanno riportato ferite più lievi. La Polizia continua gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.