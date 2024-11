La Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro una villa di tre piani appartenente a due coniugi affiliati, secondo gli inquirenti, alla criminalità organizzata

Ionadi (VV) - La Guardia di Finanza ha disposto, nella mattinata di oggi, il sequestro di un immobile intestato ai coniugi C.G.F e G.F, e sito in Ionadi, per un valore complessivo di 350 mila euro. il provvedimento è stato avanzata dalla Questura di Vibo Valentia a seguito di articolate indagini che hanno confermato lo stretto collegamento tra i due coniugi e la criminalità organizzata operante nel territorio. In particolare dall’atività investigativa è stata accertata una sproporzione tra il valore dei beni posseduti con i redditi effettivamente dichiarati al fisco. In particolare il provvedimento di sequestro ha per oggetto una villa di tre piano con ampio garage, giardino ed aree esterne.