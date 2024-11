Soggiorneranno in un villaggio turistico del piccolo centro costiero del vibonese i 48 migranti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Molti sono orfani. Resteranno a Joppolo fini all’ottenimento dello status di rifugiati politici

JOPPOLO (VV) - Dopo gli esempi di Arena, Gerocarne e Briatico, anche il piccolo comune costiero di Joppolo, nel vibonese, ha deciso di adottare 48 migranti di età compresa tra i 14 e i 17 anni provenienti da Eritrea, Etiopia, Senegal e Somalia. I minori sono sbarcati sabato scorso a Reggio Calabria da una nave della Marina Militare che li aveva soccorsi con altri migranti nel Canale di Sicilia. I ragazzi sono stati ospitati in un ex villaggio turistico. Tra i migranti ci sono molti orfani. A gestire la struttura e ad occuparsi dei ragazzi, ci sono i volontari dell'associazione "Opus" onlus che gestisce già un centro di accoglienza per minori non accompagnati a Cirò Marina, dove sono accolte 150 persone, oltre a case famiglia per disabili e case di riposo. La popolazione locale ha donato loro generi alimentari e qualcuno ha messo a disposizione anche il proprio cellulare per telefonare ai familiari in patria. (ci)