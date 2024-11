Riscontrate irregolaritá nelle procedure di gara finalizzate all’aggiudicazione della gestione della struttura, oltre che nella conduzione della stessa. Disposto il sequestro del canile

Dalle prime ore di oggi, all’esito di indagini condotte dal Nucleo investigativo reati in danno degli animali del Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, i militari in forza ai reparti dei Carabinieri Forestali operanti in provincia stanno eseguendo un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale Reggino, nei confronti del gestore del canile municipale di Reggio Calabria, sito in località “Mortara di Pellaro”, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Ciò in conseguenza di gravi irregolarità riscontrate nelle procedure di gara finalizzate all’aggiudicazione della gestione della struttura, oltre che nella conduzione della stessa. Col medesimo provvedimento, è stato disposto il sequestro del canile municipale.



Ampio il numero delle fattispecie penali per le quali si procede, che vanno dai reati contro la fede pubblica a quelli contro il patrimonio, da quelli in materia ambientali a quelli in danno degli animali, che si ipotizza siano stati commessi in concorso con altri soggetti.