Ogni anno in diversi paesi della Calabria il giorno di Pasqua si svolge il rito che consiste nell'incontro delle statue di Gesù risorto, la Madonna e San Giovanni Apostolo, la cosiddetta Affruntata, Ncrinata o Cunfrunta come quella di Isca sullo Ionio. Però quest’anno la manifestazione svoltasi nel comune del Catanzarese non è andata a buon fine. Un video mostra che durante la corsa un portantino perde l’equilibrio e cade creando un effetto domino compromettendo il percorso degli altri componenti della squadra e facendo finire per strada la statua della Madonna.