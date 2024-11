Tra i contagi registrati, anche una collaboratrice scolastica. Le scuole, annuncia il Comune, rimarranno chiuse per altre due settimane

Dati non confortanti in merito alla situazione coronavirus giungono da Isca sullo Ionio, centro del Catanzarese. Risultati contagiati quattro bambini, una maestra e una collaboratrice scolastica. La notizia viene confermata sui social dall’ente: «Dopo la campagna di screening effettuata a seguito della positività della docente della scuola dell’infanzia – si legge - sono stati comunicati i risultati sui test molecolari. Purtroppo sono risultati positivi 4 bambini, una docente ed una collaboratrice».

Scuole chiuse

Il momento è delicato: «Gli interessati e le loro famiglie sono stati già avvisati e si sta provvedendo a ricostruire la rete di contatti che hanno avuto in questi giorni. Chiediamo e confidiamo nella massima responsabilità da parte di tutti, osservando quelle che sono le restrizioni previste. Inoltre - si aggiunge - se non saranno gli organismi sovracomunali a farlo, prolungheremo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per ulteriori 14 giorni», continua il Comune.

Infine l’augurio di pronta guarigione ai contagiati «con la speranza che questo momento infelice possa passare il prima possibile, confortati anche dall’abbraccio della comunità».