Gli interventi programmati dall’amministrazione comunale interessano via Omero e via Biricchini e si sono resi necessari per garantire a tutti i cittadini un regolare rifornimento idrico

Sono partiti nella giornata di mercoledì 27 gennaio, a Isola di Capo Rizzuto, i lavori di ammodernamento della rete idrica di via Omero e via Biricchini, che seguono altri interventi simili già completati in altre zone della cittadina. «I lavori - si legge in una nota del Comune - rientrano nel progetto avviato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, in sintonia con l’ufficio tecnico e con l’impegno diretto del consigliere con delega Santo Pullano, per l’ammodernamento delle rete idrica territoriale».

«Un’opera che si è resa necessaria – spiegano dall’ente - per garantire a tutti i cittadini un regolare rifornimento idrico, in attesa dei lavori già previsti, che interessano nuove fonti di approvvigionamento attraverso la realizzazione dei pozzi artesiani e della nuova condotta che dal lago Sant’Anna porta direttamente al potabilizzatore cittadino. Inoltre, sempre su via Biricchini, sono stati avviati anche i lavori per un nuovo impianto fognario».