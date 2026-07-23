Il commerciante deve scontare una pena residua di 2 anni, 10 mesi e 5 giorni per i reati commessi dal 2010 nell’ambito dell’inchiesta “Jonny”
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I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un commerciante di 64 anni del luogo, già noto alle forze dell’ordine.
Il provvedimento è stato emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro – Ufficio esecuzioni penali – e rientra nell’esecuzione delle sentenze divenute definitive nell’ambito dell’indagine denominata “Jonny”.
L’uomo dovrà scontare una pena residua di 2 anni, 10 mesi e 5 giorni di reclusione, dopo essere stato riconosciuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione, commessi tra Isola di Capo Rizzuto e Crotone a partire dal 2010.
Al termine delle formalità di rito, il 64enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Catanzaro.
L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla criminalità organizzata e alle sue proiezioni economiche portato avanti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone.
Un’attività di presidio del territorio e tutela della legalità condotta attraverso una capillare azione investigativa e repressiva, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta dal procuratore Salvatore Curcio.