L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri in auto sulla strada statale 106 e il giorno dell’udienza di convalida dell’arresto si è fatto trovare in una abitazione diversa dalla sua, minacciando i militari

I carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato un 49enne del luogo, per evasione e resistenza a un pubblico ufficiale. L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, senza alcuna autorizzazione, il 6 settembre, era stato sorpreso dai militari, sulla strada statale 106, alla guida di un’autovettura, sprovvisto di patente di guida poiché già revocata. Quindi, era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione della competente autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

La mattina dopo, i militari, giunti presso il luogo di detenzione per condurlo in tribunale per l’udienza, hanno trovato l’uomo in un’abitazione diversa dalla sua, da dove minacciava i carabinieri dal balcone, brandendo un bastone di metallo. I carabinieri, con l’ausilio tecnico del personale dei vigili del fuoco di Crotone, sono riusciti ad arrestare l’uomo e l’autorità giudiziaria ne ha successivamente disposto la custodia cautelare in carcere.