Assegnati i lavori di ristrutturazione di un fabbricato sottratto ai clan in località Cepa: sarà destinato a laboratorio di cucina a chilometri zero e centro di degustazione di prodotti tipici

Ventiquattro anni dopo la confisca ad una cosca di 'ndrangheta, il Comune di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, ha assegnato i lavori di ristrutturazione di un fabbricato, in località Cepa, perché venga destinato a laboratorio di cucina a chilometri zero e centro di degustazione di prodotti tipici. La somma stanziata per i lavori è 570 mila euro e ad aggiudicarsi l'appalto, come da verbale redatto dalla Stazione unica appaltante, è stata l'impresa "Domus costruzioni srl" di Crotone.

«Il progetto esecutivo dei lavori - é detto in una nota del Comune di Isola Capo Rizzuto - era stato approvato con una delibera di Giunta nell'ottobre scorso. L'iter ha poi seguito tutti gli step fino all'aggiudicazione dei lavori. La somma a disposizione è finanziata dal Pon Legalità per favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di altri beni del patrimonio pubblico. L'immobile, gestito dal 2013 dalla cooperativa Terre Joniche, avrà finalmente una sua straordinaria utilità che renderà partecipe tutta la comunità, con particolare riferimento al mondo associativo, ma sarà anche luogo di attrazione turistica».