Il pensionato è accusato di tentato omicidio per i fatti avvenuti il 28 febbraio scorso quando un uomo 51enne si è presentato sanguinante alla caserma dei carabinieri. Tra i due ci sarebbero già stati dissidi in passato

Una lite per strada sfociata in accoltellamento. È accaduto il 28 febbraio scorso a Isola di Capo Rizzuto. Un uomo di 73 anni, M.A.G., e un 51enne stanno discutendo in via Fiume Reno, quando il pensionato armato di un coltello si sarebbe scagliato contro l’interlocutore, una vecchia conoscenza con cui avrebbe già avuto dissidi in passato.

La vittima – che ha piccoli precedenti in materia di reati contro il patrimonio - nonostante le ferite al petto e all’addome, riesce a raggiungere la caserma dei carabinieri, dove viene soccorsa e poi trasportata in ambulanza all’ospedale di Crotone, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Le indagini avviate dai militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone, hanno permesso di acquisire gravi indizi in relazione alla colpevolezza del 73enne, che ha già precedenti, seppur datati, per reati contro la persona. Per questo ieri è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e posto ai domiciliari presso la sua abitazione, in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Crotone.