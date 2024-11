L’uomo, come accertato dai carabinieri, ha anche violato più volte la misura cautelare, allontanandosi dalla sua abitazione

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Crotone a carico di un 40enne residente nella cittadina.

Come accertato dai militari, l’uomo – disoccupato, separato e con diversi precedenti - non solo avrebbe più volte violato la misura a cui era sottoposto, allontanandosi dall’abitazione, ma si sarebbe reso anche responsabile di maltrattamenti sul padre settantenne, che di recente aveva sporto diverse denunce contro il figlio.

Espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa Circondariale di Crotone.