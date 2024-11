Il Comune di Isola di Capo Rizzuto si appresta a realizzare due nuove strade comunali nelle frazioni di Capo Rizzuto e Le Castella per garantire una maggiore fluidità del traffico durante la stagione estiva. Il finanziamento – che ha un valore di 160 mila euro - «rientra nel piano triennale delle opere pubbliche al capitolo dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza viabilità comunale – fa sapere l’ente comunale in una nota - ed è stato approvato con il programma di utilizzo delle risorse derivante da Royalties 2018 (annualità 2017)».

In particolare, a Capo Rizzuto verrà creata una nuova bretella nei pressi della località Capo Bianco, permettendo un collegamento diretto con la strada provinciale SP 43, mentre a Le Castella la nuova strada collegherà la SP 44 direttamente all’area porto.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, spiega che si tratta di «un intervento che mira ad una riqualificazione urbana soprattutto dei centri a maggior flusso turistico, quanto meno per rendere più fruibili gli ingressi delle citate frazioni. I lavori dovrebbero iniziare nelle prossime settimane, al momento è stata indetta la gara d’appalto mediante la procedura d’affidamento da esperire tramite il Mercato Elettronico».