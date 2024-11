Deferito alla Procura della Repubblica di Crotone un 71enne per violazione delle norme edilizie

Un fabbricato abusivo in fase di costruzione è stato sequestrato nei giorni scorsi dai Carabinieri Forestale in località Forgiano – Marinella, nel comune di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. Il controllo dei militari – secondo quanto riporta una nota dei Carabinieri - era inserito tra quelli previsti nella convenzione tra l’Arma e l’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), ente pubblico la cui attività è diretta anche a favorire l'accesso al credito delle aziende agricole.

In un’area rurale era in corso di edificazione un manufatto di pianta rettangolare di dimensioni pari a circa 7x15 m. Al momento del sopralluogo, erano stati realizzati solo i muri perimetrali, e il manufatto si presentava privo di copertura. Le verifiche eseguite presso l’ufficio tecnico comunale hanno appurato che l’opera era priva di atti d’assenso legittimanti l’edificazione.

Il manufatto è stato posto sotto sequestro per impedire il proseguimento illegittimo dei lavori, e il sequestro è stato già convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il committente dei lavori, un imprenditore agricolo isolitano pensionato di 71 anni, è stato deferito alla Procura della Repubblica per violazione delle norme edilizie.