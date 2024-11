Due episodi di vandalismo in pochi giorni a Isola di Capo Rizzuto. Il primo è stato scoperto lunedì mattina alla scuola dell’infanzia Suggesaro, danneggiata da ignoti che hanno distrutto la staccionata esterna del giardino e rotto una tapparella e una porta in vetro. Oggi, invece, ad essere preso di mira dai vandali è stato il parco giochi della frazione costiera Capo Rizzuto.

Quello spazio dedicato ai bambini «si presenta completamente devastato – fanno sapere dal Comune in una nota - con diversi giochi rotti, spazzatura ovunque causata dallo svuotamento dei cestini adibiti alla raccolta, che al contempo sono stati divelti sin dalle fondamenta ed alcuni posati sugli scivoli con estrema arroganza».

Ferma la condanna dell’amministrazione comunale: «È un atto riprovevole da parte di gente deleteria per il nostro territorio, gente che non ha a cuore il bene pubblico e compiendo questi gesti pensa di fare un “dispetto” all’amministrazione. Non è così, il dispetto lo si fa a tutta la popolazione, all’immagine turistica del territorio e di conseguenza alle attività commerciali e, soprattutto, ai bambini: sono loro i fruitori di questo parco e chi distrugge i giochi dei bambini dovrebbe vergognarsi, un atto infame perpetrato da vigliacchi».

Infine, un appello: «Il parco è di tutti, il bene pubblico è di tutti ed è dovere di tutti noi tutelarlo e difenderlo, noi non ci arrenderemo difronte a questi gesti e provvederemo al ripristino dell’area, con la speranza di avere la collaborazione anche delle maestranze del territorio: è stato distrutto il luogo di svago dei nostri figli, ripristinarlo insieme sarebbe un segnale forte contro l’inciviltà».