Non si arrestano gli sbarchi in Calabria. Un veliero con a bordo 69 migranti è arrivato a "Le Castella" di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. L'imbarcazione si é arenata sulla battigia in località "Spiagge rosse". Del gruppo di migranti fanno parte 14 donne ed 11 bambini.

Sul posto, avvisati da alcuni cittadini, sono giunte le forze dell'ordine, coordinate dall'Ufficio immigrazione della Questura di Crotone, insieme ai volontari della Croce rossa italiana. La gran parte dei migranti sono afghani, con l'aggiunta di sei iracheni e due iraniani. I migranti, dopo le operazioni d'identificazione e dopo essere stati sottoposti a tampone, sono stati trasferiti nel centro di accoglienza "Sant'Anna" di Isola Capo Rizzuto.