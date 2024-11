Mangiare un gelato, fare quattro passi e imbattersi in stelle hollywoodiane, come Daniel Craig, l'affascinante James Bond di pellicole cinematografiche dal successo planetario come Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Per i fan calabresi dello 007 più famoso al mondo adesso il sogno potrebbe realizzarsi e non sarà necessario volare a Hollywood o visitare i sassi di Matera, dove da tempo si stanno girando le scene dell'attesissimo film "Bond 25" (la cui uscita è prevista a inizio 2020), bensì basterà attendere il prossimo 23 settembre, quando il set, dopo aver fatto tappa a Sapri e Maratea, si sposterà per qualche ora a San Nicola Arcella. Secondo indiscrezioni, lo scenario sarà quello dell'Arcomagno, l'area marina caratterizzata da un arco naturale di pietra, alto circa 20 metri, che fa da sfondo a un panorama incantevole e dà il nome al tratto di spiaggia considerato tra i più belli al mondo.

Una vetrina mondiale

Prima di decidere di girare una breve parte del film a San Nicola Arcella, pare che la produzione cinematografica abbia valutato anche diverse altre località della Riviera dei Cedri, che però non avevano i requisiti richiesti. Ma c'è poco da prendersela. Sebbene il set si sposterà nella cittadina guidata dalla sindaca Barbara Mele, lo staff di "Bond 25" pare che sia interessato a riprendere tutto il panorama costiero dell'alto Tirreno cosentino, tra cui spicca l'isola più grande della Calabria: l'Isola Dino, simbolo indiscusso della città di Praia a Mare. Una scelta da cui trarrà beneficio l'intero territorio e che regalerà alla costa tirrenica una vetrina mondiale.