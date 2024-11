Clementine, limoni, arance bergamotti, cedri. Non fiori, ma solo frutti calabresi, eccellenze di un intero territorio nell'ufficio al decimo piano della Cittadella a Catanzaro dove oggi la neopresidente della Regione Calabria Jole Santelli si è insediata ufficialmente.



Al via dunque la legislatura della prima presidente donna in Calabria che stamattina puntuale è arrivata nella sede della Regione. Nessuna porta chiusa negli uffici della Cittadella ma stanze tutte aperte e via vai di persone per salutare e fare gli auguri alla neo governatrice.



Dopo la proclamazione, avvenuta sabato scorso, Santelli, eletta alle Regionali del 26 gennaio scorso con il 55% dei voti, ha varcato l’ingresso della Cittadella, sede della Giunta, poco dopo le ore 10 e ha incontrato, per il passaggio delle consegne, il vicepresidente uscente Francesco Russo, facente funzioni del presidente uscente, Mario Oliverio, fuori Calabria per motivi personali.



Russo le ha consegnato anche un report sui 5 anni di amministrazione Oliverio, quindi la neo presidente della Regione ha firmato i documenti di insediamento nelle mani del segretario della Giunta regionale, Ennio Apicella.