In un video che sta circolando in rete, un ragazzo affronta con ironia il problema dei respingimenti e si dice pronto a lasciare l’Italia ora che al governo c’è Salvini

«Sei calabrese tu?», chiede una signora. «Calabrese? Non lo vede che sono nero…». Risposta sarcastica soprattutto perché data in dialetto stretto da Jon, un extracomunitario (almeno così si presume) molto noto nel mercato di Fuscaldo, in provincia di Cosenza.

La vena umoristica non gli manca. Come dimostra questo video caricato su Facebook, dove con una finta valigia si dice pronto a lasciare l’Italia dopo la salita al governo di Salvini. Una divertente gag in un calabrese perfetto, che per un momento annulla distanze e paure di chi non riesce a guardare oltre il colore della pelle.