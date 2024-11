Otto persone sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera di Corigliano Calabro, nella serata di ieri, nel corso di tre distinti interventi di soccorso, resi necessari dall’improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine.

Il primo allarme è scattato nella sala operativa della Capitaneria di porto poiché, a Villapiana, due pattini di salvataggio, con a bordo tre persone, non riuscivano a raggiungere la riva per il forte vento che li spingeva verso il largo. L’intervento di una motovedetta ha permesso di mettere in salvo i tre e di accompagnarli a riva.

Poco dopo, è giunta alla Guardia Costiera un’altra segnalazione relativa ad un’unità da diporto con a bordo quattro persone, in navigazione lungo le coste di Corigliano Rossano - località Schiavonea – in difficoltà ed in balia delle onde. Immediata è stata l’attivazione della macchina dei soccorsi mediante l’invio sul luogo di un altro mezzo navale della Capitaneria di porto che in pochi minuti ha raggiunto, a circa 2 Km dalla costa, l’imbarcazione in difficoltà scortandolo, anche in questo caso, in sicurezza nei pressi della costa.

Contestualmente, è pervenuta alla sala operativa, mediante numero di emergenza 1530, un’ulteriore chiamata di soccorso per un bagnante, a bordo di un gonfiabile, in notevole difficoltà ed impossibilitato a rientrare in spiaggia in quanto spinto dal forte vento verso il largo. La motovedetta della Guardia Costiera ha rapidamente raggiunto il malcapitato che, a circa 700 mt dalla costa, ormai stremato, è stato recuperato a bordo dell’unità e condotto in salvo presso il porto di Corigliano Calabro.