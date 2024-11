Una anziana di 85 anni minacciata da due rapinatori con spranghe. I malviventi, prima di fuggire con 100 euro, hanno anche distrutto i mobili.

Joppolo (Vibo Valentia) – L’anziana vedova 85enne viveva da sola nella piccola frazione Oliveto di Joppolo, in una abitazione isolata. Colpo facile per i due rapinatori, che l’hanno minacciata con le spranghe di ferro per farsi consegnare i soldi che si trovavano nella casa. Solo 100 euro il bottino per i due, che nel corso dell’assalto hanno più volte minacciato di morte l’anziana vittima. Nel cercare altri soldi, i due malviventi hanno anche devastato l’appartamento, con scarso successo. Immediato l’intervento dei Carabinieri locali, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.

