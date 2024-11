Si scava nel passato di Francesco Giuseppe Olivieri per cercare di ricostruire il puzzle del suo movente. Sotto la lente anche gli omicidi a cui ha fatto riferimento l’assassino per cercare di spiegare il suo gesto

Qualcuno ha aiutato Francesco Giuseppe Olivieri a darsi alla macchia? Magari anche a bruciare la Fiat Panda presa in affitto per consumare il suo folle progetto omicida? Come ha fatto, Olivieri, a raggiungere da Spilinga la casa circondariale di Vibo Valentia, dove si è costituito?

Sono solo alcune delle domande alle quali cercano di dare risposte la Procura di Vibo Valentia e i carabinieri del Nucleo investigativo provinciale, le cui indagini vanno avanti dopo la decisione del gip che ha convalidato il fermo e disposto il carcere per l’autore della mattanza di venerdì scorso.

Negli uffici del Comando provinciale dell’Arma, il procuratore facente funzioni Filomena Aliberti e il pm titolare del fascicolo Concettina Iannazzo, assieme al maggiore Valerio Palmieri hanno tenuto un incontro per fare il punto della situazione e porre alcuni punti fermi in relazione ai cruenti fatti di sangue balzati all’attenzione della cronaca nazionale.

Le indagini, hanno riferito gli inquirenti rispondendo ai giornalisti, si concentrano però anche per chiarire i contorni degli omicidi, consumati tra il 95’ e il 97, di Ignazio Gaglianò, figlio di Giuseppina Mollese, e Mario Olivieri, fratello di Francesco Giuseppe, ai quali il killer reoconfesso di Nicotera ha fatto preciso riferimento nel suo interrogatorio davanti al gip provando a spiegare il movente della sua azione.