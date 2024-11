L’onorevole: ‘La reazione alla presenza di Klaus Davi a Filadelfia è la dimostrazione che accendere i riflettori sulle vicende mafiose è di per se un atto di contrasto’

“Va apprezzato il coraggio di Klaus Davi. Quanto è successo non è una rappresentazione folcloristica ma una manifestazione di omertà diffusa su cui prolifera una ‘ndrangheta che è divenuta una potenza economico-criminale a livello mondiale e al tempo stesso una organizzazione che vuole tenere la Calabria in una condizione di povertà e fortemente soggiogata al potere ed alla cultura mafiosa”.



È quanto dichiarato dall’onorevole Enza Bruno Bossio che esprime la sua solidarietà al giornalista Klaus Davi, aggredito insieme alla troupe de LaC durante alcune riprese a Filadelfia.



“La meritoria inchiesta giornalista di Klaus Davi e di LaC news24 è una forma di impegno tesa a difendere almeno i livelli minimi di agibilità democratica. L’episodio è grave e non è da sottovalutare. A Klaus Davi il mio incoraggiamento - conclude Enza Bruno Bossio -perché il successo della sua trasmissione televisiva possa essere di riferimento per quanti non intendono piegarsi davanti a nessuna forma di intimidazione”.