«Non aspetteremo la prossima tragedia annunciata». Così, su twitter, il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato, con riferimento all'ultimo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando nella quale sono ospitati centinaia di migranti. «La baraccopoli - prosegue Sposato - continua a bruciare. Questa volta si è scongiurato il peggio. Avevamo proposto come Cgil Calabria l'utilizzo dei moduli abitativi ma la Regione non vuole, e le case non si trovano. Non aspetteremo la prossima tragedia annunciata».

LEGGI ANCHE:

Nuovo rogo nel campo di San Ferdinando, coinvolte almeno 13 baracche

Un anno di slogan e annunci per la tendopoli, il ghetto della vergogna nella terra di nessuno