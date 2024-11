A scambiarsi le fedi Ylenia Veraldi e Caterina Varano. Residenti in Svizzera, hanno deciso di coronare il loro sogno di vita insieme nel comune catanzarese

Alle 11,30 di questa mattina Ylenia Veraldi e Caterina Varano, due giovani donne calabresi ma residenti in Svizzera, hanno scritto una pagina importante nella storia del comune di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, scegliendo proprio qui di coronare il sogno di una vita insieme. Per il municipio catanzarese si tratta del primo matrimonio omosessuale mai celebrato.

La commovente cerimonia di unione civile presieduta dall'assessore alla cultura Federica Carnovale (facente le veci del sindaco Francesco Severino) ha regalato momenti di autentica emozione e di sincero trasporto, ben visibili suoi volti dei parenti e degli invitati. Le parole di augurio dell'ufficiante hanno inoltre voluto dare un'interessante spunto di riflessione sul tema, assai dibattuto, dell'importanza della unioni civili, e sulla forza dell'amore che prescinde e supera ogni limite normativo.

Qualche giorno fa, lo scorso 28 agosto, anche Gioia Tauro ha celebrato le sue prime nozze omosessuali nella sala del Consiglio comunale, dove Pina, 29 anni, e Lina, 40, napoletane di origini, ma gioiesi d'adozione, si sono scambiate le fedi.





