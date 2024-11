In principio ci fu un gemellaggio nel lontano 2004, ma, dopo i primi timidi approcci, tra la comunità di Santa Maria del Cedro e la Regione di Hlucinsko, zone orientale della Repubblica Ceca, si era interrotto ogni rapporto. Poi, nel febbraio scorso, 15 anni più tardi, i cechi si sono ricordati di quel vecchio legame e hanno inviato un'accorata lettera all'indirizzo dell'ufficio del sindaco Ugo Vetere per avere notizie. L'amministrazione comunale ha colto la palla al balzo e li ha subito invitati a tornare nella terra dei cedri. L'invito si è concretizzato ieri sera nelle stanze di Palazzo Marino, dove una delegazione di 36 sindaci, accompagnata da un senatore della Repubblica, ha rinnovato il patto di unione sancito all'epoca del gemellaggio.

La sindaca miss

Tra i 36 sindaci cechi, c'era anche Monika Žídková, da tempo alla guida di Kravare, cittadina del distretto di Opava che conta circa 6700 abitanti. Ma la Žídková in Repubblica Ceca è soprattutto un volto noto della tv grazie a un lungo passato da modella. Nel 1995, quando aveva solo 18 anni, si è aggiudicata dapprima la fascia di Miss Repubblica Ceca e successivamente quella di Miss Europa. Nessuna connazionale dopo di lei è riuscita a centrare gli stessi obiettivi. Oggi è sposata, ha due figli ed è anche un'imprenditrice di successo.

Il senatore Herbert Pavera

A guidare la ciurma di sindaci della Regione di Hulcinsko c'era il senatore Herbert Pavera. In politica sin dal 1990, Pavera è entrato da consigliere comunale, per poi diventare, in successione, sindaco, deputato e infine senatore, carica quest'ultima che ricopre dall'ottobre scorso. «La Calabria è molto bella, grazie», ha detto sorridendo in un italiano stentato all'inizio del suo discorso. Poi ha confessato ironicamente: «E' l'unica frase che conosco in italiano ma ci tenevo ad impararla». Il dibattito è stato moderato dal presidente del consiglio del Comune di Santa Maria del Cedro, Angelo Ciriaco, e il dialogo è stato possibile grazie alla presenza in sala di una traduttrice, Gabriella, una donna di origine ceca che vive da moltissimi anni nel Belpaese.

La scommessa su cedro e turismo

Dopo la conferenza, gli ospiti si sono spostati al piano di sopra per degustare un buffet interamente a base di cedro, offerto dal Consorzio del Cedro di Calabria. «Il cedro è solo uno delle forze trainanti che abbiamo per costruire uno sviluppo organico della Riviera dei Cedri - ha detto il presidente Angelo Adduci -. Ovviamente questo gemellaggio è una grande opportunità, è una occasione che dobbiamo cogliere per l'organizzazione di un nuovo turismo. Il cedro ci proietta su una scacchiera turistica internazionale e noi dobbiamo riuscire a supportare un'offerta turistica diversificata, diventando sempre più la meta prescelta dei viaggiatori. E' una scommessa che dobbiamo vincere».

Gli fa eco il sindaco di Santa Maria del Cedro. «Lo scambio culturale con altri popoli è e rimane la priorità - ha dichiarato - ma ciò non toglie che una stretta collaborazione con essi possa servire ampliare il nostro concetto di turismo. Credo che i tempi siano maturi».