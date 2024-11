Roghi segnalati in diverse zone della Regione. Situazione critica a Piscopio e Limpidi, nel Vibonese. Roghi anche nel Lametino

Il caldo ha favorito anche oggi il flagello degli incendi su gran parte del territorio calabrese, duramente provato anche nei giorni scorsi dal proliferare di roghi incontrollati.

È ancora emergenza nel Vibonese. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la frazione di Vibo Valentia, Piscopio, dove nella tarda mattinata di oggi, le fiamme, originatesi da sterpaglie secche lungo la provinciale, hanno divorato un intero uliveto raggiungendo una zona prossima alle prime abitazioni del paese. Necessaria l’interruzione della circolazione stradale lungo la strada provinciale da e per la Valle del Mesima scatenando inoltre il panico tra quanti si trovavano a quell’ora nelle campagne circostanti l’abitato o nei tanti casolari della zona che si sono riversati lungo l’arteria per sottrarsi al fuoco e al fumo. Disagi anche a Tropea, dove un vasto incendio ha letteralmente devastato la collina sovrastante il centro abitato mettendo a repentaglio l'incolumità di residenti e automobilisti in transito. Tanta la preoccupazione (video).



Particolarmente critica la situazione anche a Limpidi, frazione di Acquaro, dove le fiamme hanno rapidamente avvolto una larga fascia di vegetazione arrivando ad insidiare le prime abitazioni del paese e costringendo diverse famiglie ad abbandonare precauzionalmente le proprie case. Si riferisce addirittura di urla disperate provenienti dall’interno di un’abitazione lambita dal fuoco.



Un importante incendio sta interessando, nel territorio di Sant’Onofrio, un costone sottostante l’asse viario dell’A2 determinando una densa colonna di fumo che ha invaso la carreggiata causando disagi alla circolazione.

Centinaia le telefonate di richiesta soccorso arrivate alla centrale dei vigili del fuoco di Cosenza. Roghi segnalati in tutta la provincia. Sangineto e Cetraro le zone più colpite. Qui risultano impegnati pompieri e anche di squadre di volontari, che stanno lottando per non far arrivare le fiamme nei centri abitati. Sul posto anche dei mezzi aerei.



Interessato dal fenomeno incendi anche il territorio del lametino. Le fiamme hanno interessato la zona Contrada Piano Del Duca nei pressi della cooperativa Malgrado Tutto e quella della Marinella sulla statale 18. A causa del fumo e delle fiamme chiusa la strada al traffico. Evacuate diverse abitazioni.