Ritrovato un gruppo di scout disperso nel cosentino. Le condizioni del meteo dovrebbero lentamente migliorare

CATANZARO - La Calabria nella morsa del maltempo. Acquazzoni a tratti di forte intensità stanno mettendo a dura prova diverse aree della regione. Le maggiori criticità si registrano al momento nel Catanzarese e nel Vibonese. Tre trombe marine, due delle quali di notevoli proporzioni, si sono formate al largo di Falerna, sulla costa tirrenica. I fenomeni si sono dissolti fortunatamente prima di toccare terra e non hanno provocato danni. Piogge, sempre in mattinata, nel cosentino, dove i vigili del fuoco segnalano diversi interventi per allagamenti. L'ondata di bassa pressione sta creando disagi pure nel vibonese. Le difficoltà maggiori si registrano nell'entroterra. Coinvolti i centri di Fildalfia e Vazzano. E le avverse condizioni metereologiche hanno creato non pochi problemi a un gruppo scout di Sorrento. Il loro ritrovamento, avvenuto nella mattinata odierna, è stato reso più complicato dalle avverse condizioni del tempo e dalla fitta nebbia. Il maltempo, peraltro, non dovrebbe dare tregua alla nostra regione per tutta la giornata odierna. Solo da domani si attende un graduale miglioramento. (t.f.)