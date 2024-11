«Dopo la missione a Catanzaro, la commissione continua il suo lavoro andando a Vibo Valentia». Lo afferma Nicola Morra presidente della commissione Antimafia alla vigilia della visita in città.

«Vogliamo da una parte plaudire ai risultati raggiunti, e dall’altra parte – aggiunge Morra - analizzare le problematiche e le criticità del fronte della lotta alla ‘ndrangheta. Soprattutto, le missioni in Calabria, vogliono essere un segnale concreto e fattuale per tutti i cittadini onesti, per coloro che si ribellano alle logiche mafiose e denunciano che l’Antimafia è al loro fianco e non li lascia soli. Questo è stato il nostro impegno e manteniamo la parola data».

Il programma

Il programma della missione prevede: lunedì 19 ottobre in Prefettura dalle 9.15 alle 14.00: audizioni del presidente del Tribunale, Antonio Erminio Di Matteo; procuratore della Repubblica Camillo Falvo; prefetto Francesco Zito, unitamente con il questore Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri Bruno Capece, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Roberto Prosperi e il comandante della Capitaneria di Porto Massimiliano Pignatale. Dalle 15.00 alle 19.00 le audizioni dei rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Antonio Russo, Santo Biondo; del presidente dell’Ordine degli avvocati Domenico Sorace, del presidente delle Camere penali di Catanzaro, Valerio Murgano.

Martedì 20 ottobre dalle 9.00 alle 10.15 sopralluogo al Palazzo di Giustizia di via Lacquari in costruzione. Dalle 11 alle 13, a Limbadi, sopralluogo al bene confiscato “Università della memoria” alla presenza di don Ennio Stamile e incontro con il Comitato direttivo dell’“Università della Ricerca, della memoria e dell’impegno, Rossella Casini”.