Gli accertamenti disposti dalla Procura di Paola hanno confermato che il corpo carbonizzato ritrovato a Belvedere è quello di Silvana Rodriguez. Proseguono le indagini.

Il primo dubbio è stato eliminato, grazie alla prova del dna. Come sospettato fin dall'inizio dagli inquirenti, i resti carbonizzati di una donna ritrovati all'interno di una Fiat Punto a Belvedere Maritmo sono quelli di Silvana Rodriguez, scomparsa il 12 dicembre scorso. A denunciare la sua scomparsa era stato il marito, subito escluso dalle indagini dalla Procura di Paola, che ha voluto la prova del dna per escludere ogni possibilità di scambio di persona. La donna secondo gli inquirenti sarebbe stata prima strangolata, prima di essere data alle fiamme insieme all'autovettura. Sull'evoluzione delle indagini per l'individuazione dell'assassino vige il totale riserbo da parte degli inquirenti, che starebbero ricostruendo ogni particolare della vita privata della donna. Lì dovrebbe trovarsi la soluzione del giallo.