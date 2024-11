É stata assegnata alla sezione civile del Tribunale di Vibo Valentia Ida Cuffaro, figlia dell'ex presidente della Regione Sicilia, Totò. Ha prestato giuramento ieri ed è stata immessa nelle funzioni di giudice. Al Tribunale di Vibo Valentia sono stati assegnati, complessivamente, cinque nuovi magistrati. Uno svolgerà le funzioni di sostituto Procuratore, mentre quattro sono andati al Tribunale, tre al civile, tra cui Ida Cuffaro, ed uno al penale.

L'arrivo a Vibo di Ida Cuffaro avviene dopo dodici mesi da Magistrato ordinario in tirocinio (Mot) a Roma. È stata già vincitrice di concorso all'Avvocatura e di un dottorato universitario. Era stato il padre, Totò Cuffaro, nel dicembre del 2022, a rendere noto che la figlia era stata proclamata magistrato. «Oggi per me è un giorno importante», disse in quell'occasione l'ex governatore, che era stato da poco riabilitato dalla magistratura di sorveglianza dopo una condanna a 7 anni per favoreggiamento a Cosa nostra. «Sono orgoglioso del risultato che ha raggiunto - aggiunse - con tenacia e impegno. Il suo successo sconfigge la mia sconfitta».