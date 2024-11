Su proposta del Presidente Mario Oliverio, è stata deliberata la promozione ed il sostegno al riutilizzo dei terreni confiscati alla criminalità organizzata

La Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio, con l’assistenza del Segretario generale Ennio Apicella. Su proposta del Presidente Mario Oliverio, è stata deliberata la promozione ed il sostegno al riutilizzo dei terreni confiscati alla criminalità organizzata.



Su proposta del Vicepresidente ed assessore al Bilancio e Personale Antonio Viscomi è stato approvato il bilancio di previsione dell'Ardis-esercizio finanziario 2015, finalizzato alla conclusione dell'attività di liquidazione.

Sono state approvate una serie di variazioni compensative al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, per il Dipartimento “tutela della salute” e per interventi di difesa del suolo. E’ stata anche approvata l’iscrizione in bilancio di somme derivanti dalla maggiore produzione di "tal quale", conseguente alla realizzazione di una minore percentuale di raccolta differenziata e dalla riscossione delle tariffe dovute dai comuni finalizzati a garantire il servizio trattamento e di smaltimento dei rifiuti a tutto il trentuno dicembre.



Su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali Federica Roccisano sono state approvate le linee guida per il fondo per le non autosufficienze annualità 2014.



La Giunta ha, infine, fatto l' esame preliminare di un disegno di legge che prevede la costituzione della "Banca del latte".