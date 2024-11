La rubrica d’approfondimento giornalistico ricostruirà il giallo relativo alla scomparsa di Francesco Aloe e Michele Penna. I corpi non vennero mai trovati. Appuntamento oggi alle 13.30 su LaC Tv

"La lupara bianca". È questo il titolo della nuova puntata di LaC Dossier, in onda oggi alle 13.30 e alle 20.00 su LaCTv. La rubrica di approfondimento e inchiesta giornalistica a cura di Tiziana Bagnato e Pietro Comito spiegherà la natura della lupara bianca, ricostruirà il giallo relativo alla scomparsa di Francesco Aloe, giovane di Pizzo e vittima di mafia dimenticata, ucciso anche lui perché innamoratosi di una donna legata ad una famiglia 'ndranghetista.

Ricostruirà poi la vicenda che ha colpito Michele Penna, già segretario cittadino dell'Udc di Stefanaconi, del quale, malgrado la definitiva condanna degli assassini, non si è mai trovato il corpo. Quindi si tratterà dell'origine della faida delle Preserre vibonesi e della scomparsa dei boss Rocco e Antonio Maiolo, risalente agli anni '90, e del ritrovamento dei resti dell'ultimo. In questa puntata le interviste ad Antonietta Pulitano, madre di Francesco Aloe, Filippo Cosco, poliziotto pluridecorato per le sue indagini sui clan e memoria storica della Squadra mobile di Catanzaro, e Marisa Manzini, procuratore aggiunto di Cosenza e già magistrato antimafia che coordinò le indagini su diversi casi di lupara bianca nel Vibonese.