La presidente del Coordinamento antimafia Riferimenti, comunica di procedere a denunzia nei confronti del giornalista Pantaleone Sergi per le dichiarazioni rilasciate sul quotidiano 'La Gazzetta del Sud'

La presidente del Coordinamento antimafia Riferimenti, comunica di procedere a denunzia querela in proprio e in nome del Coordinamento che rappresenta, nei confronti del signor Pantaleone Sergi, ex corrispondente di Repubblica,in merito alle dichiarazioni dello stesso rilasciate su Gazzetta del sud,cronaca di Vibo del 14/10/2015,aventi come oggetto il Centro studi antimafia di Limbadi e la sua organizzazione. Musella dichiara di non voler perdere il proprio tempo a rispondere al Sergi che non riconosce come proprio interlocutore sulla questione ma di adire alle vie legali come la situazione merita. Dichiara inoltre che la richiesta indirizzata per conoscenza alla stampa vibonese sulle attrezzature di Limbadi è la stessa che il prefetto di Vibo Valentia, dopo avere ricevuto, ha inoltrato al responsabile del Pon sicurezza che ha rilevato dovesse essere inviata anche al Comune di Limbadi, cosa che e' stata fatta. "Al del Sergi, rileva Musella, rispondono i verbali della riunione tenutasi in Prefettura giornno 22 settembre nonche' le relative registrazioni." Nel contempo Musella rende noto che il 13 u.s si è tenuto oggi a Cosenza,presso l'Università della Calabria, un incontro tra la stessa Presidente del Coordinamento Riferimenti, il direttore del dipartimento di lingue e Scienze dell'educazione professor Francesco Altimari, il magistrato Marisa Manzini nella sua qualità di direttore scientifico dei corsi su mafia e corruzione della Fondazione Magna Grecia dell'Università di Catanzaro, il professore Giancarlo Costabile dello stesso dipartimento Unical, responsabile del corso di Pedagogia della Resistenza.

Al centro dell'incontro la progettazione dell' attività didattica da realizzare nelle abitazioni confiscate al clan Mancuso a Limbadi, sede del futuro Centro Studi Italiano sul fenomeno mafioso. Una precedente riunione era stata ospitata dal professor Puia, presidente della Fondazione Magna Grecia di Catanzaro.

Partners nella progettazione anche l'ASAG, alta scuola dell'Università Cattolica e l'Istituto Piria di Rosarno con le scuole europee collegate nel progetto Erasmus.