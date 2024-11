Per la prima volta è stata riconosciuta, dal punto di vista giudiziario, l'esistenza della 'ndrangheta in Canada: il giudice della Corte superiore di Giustizia dell'Ontario Brian O'Marra ha condannato a 11 anni e mezzo per traffico di droga Giuseppe Ursino, nato 66 anni fa a Gioiosa Ionica ma da tempo cittadino canadese, ritenendo un esponente di vertice della 'ndrangheta. La condanna è arrivata anche grazie ad una testimonianza di un ufficiale del Ros dei Carabinieri che davanti al tribunale canadese ha spiegato come la 'ndrangheta sia un'organizzazione strutturata e con basi anche in Svizzera, Germania, Stati Uniti, Australia e, appunto, Canada, con le cosche che hanno stabilito delle 'Locali' a Toronto e Thunder Bay.