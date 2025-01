Un incubo che finisce e la tensione che si scioglie a Cosenza con un lungo applauso liberatorio. È il suono delle sirene della Polizia e di un’ambulanza a scrivere la parola fine al rapimento della neonata dalla clinica Sacro Cuore in pieno centro città.

Il ritorno della piccola Sofia in clinica a Cosenza

Sono i concitati istanti in cui la bambina rapita ieri sera a Cosenza è tornata tra le braccia di sua mamma, Valeria Chiappetta. Insieme a suo marito, Federico Cavoto, ha vissuto ore drammatiche, lunghissime, tragiche. Ma con un lieto fine che poi l’ha portata a liberarsi sui social quando non era ancora l’alba. Ha ringraziato tutti, la città e la regione, ma soprattutto le forze dell’ordine che hanno risolto il caso in poco tempo. Nel video in apertura di articolo il momento in cui la neonata viene ricondotta, tra gli applausi dei presenti, nella struttura.