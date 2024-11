Lo ha deciso la Giunta Regionale durante la riunione di ieri sotto la presidenza del governatore Mario Oliverio

La Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio con l'assistenza - informa una nota dell'Ufficio stampa - del Segretario generale Ennio Apicella.

Su proposta del Presidente Oliverio è stata deliberata la costituzione di parte civile in tutti i processi penali per indebito conseguimento o utilizzo fraudolento delle risorse comunitarie.

La legalità prima di tutto. La Regione, quindi, si costituirà parte civile in tutti i processi penali aventi ad oggetto qualsiasi reato inerente, collegato, o comunque preordinato, all’indebito conseguimento o al fraudolento utilizzo di contributi, finanziamenti o altri aiuti comunitari. «La violazione delle regole e lo sperpero delle risorse comunitarie» - ha affermato in una sua dichiarazione il Presidente Oliverio - «non costituiscono soltanto un danno economico ma determinano una gravissima lesione del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra le istituzioni pubbliche ed i cittadini onesti, e che con fatica pagano le tasse fino all’ultimo euro». Per questo, la costituzione di parte civile rappresenta lo strumento tecnico, non privo di un valore altamente simbolico, al fine di riaffermare che le risorse comunitarie sono patrimonio di tutti, vanno usate esclusivamente nell’interesse del bene comune e quindi, se acquisite o consumate in modo non corretto, devono essere restituite. Anche a tal fine, ed in una prospettiva di razionalizzazione della spesa, la Giunta ha contestualmente autorizzato l’Avvocatura regionale ad assumere il patrocinio dell’Arcea per la costituzione di parte civile della stessa Agenzia nei processi penali aventi ad oggetto l’indebito conseguimento o l’utilizzo fraudolento di contributi, finanziamenti o altri aiuti comunitari, erogati dalla Agenzia quale Organismo Pagatore per la Regione Calabria.

Su proposta del Vicepresidente ed assessore al Bilancio Antonio Viscomi sono state approvate una serie di variazioni bilancio.Su proposta dell’Assessore alla Scuola Federica Roccisano è stato approvato il Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio - anno 2015.