Oliverio: ‘sulla Trasversale delle Serre, porrò costante attenzione, la popolazione la attende da decenni’

“La Giunta regionale calabrese presieduta da Mario Oliverio ha stanziato 14 milioni e 400 mila euro per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS. 182 Trasversale delle Serre denominato "Superamento del Colle Scornari", un lotto molto atteso dalle popolazioni che vivono, operano e si muovono su questo territorio e che va a rendere funzionale il tratto in costruzione che dall'autostrada Sa-Rc si collega alla Trasversale delle Serre". Lo ha comunicato l’ufficio stampa della Regione in una nota.



"La dotazione finanziaria relativa al blocco di interventi da attuarsi da parte di ANAS s.p.a., relativi alla realizzazione della SS. 182 Trasversale delle Serre e del Megalotto 1 S.llario-Gioiosa Jonica della SS. 106 in nuova sede, nell'ambito dei precedenti provvedimenti di rimodulazione delle risorse era stata notevolmente ridimensionata, pervenendo ad importi di finanziamento utili a fare fronte esclusivamente ad oneri di progettazione".



"Di fronte a tale ridimensionamento – continua la nota - l'Esecutivo regionale ha ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Regionale concentrare le risorse sulla completa realizzazione di un intervento che rendesse garanzie per il conseguimento della OGV al 31.12.2015, anche con riguardo al livello di priorità delle singole iniziative incluse nel quadro di realizzazione previsto dalla Delibera CIPE 62/2011.



La realizzazione dell'opera garantirà un migliore collegamento con i territori interni, montani e pedemontani della Calabria agevolando la viabilità, sia in termini di funzionalità che di sicurezza, in un'area interessata da ingenti volumi di traffico e che, per le caratteristiche costruttive tipiche della viabilità montana, caratterizzata da accentuata tortuosità, pendenze considerevoli e da una piattaforma di ampiezza limitata, non è più in grado di sopportare la sempre maggiore domanda di transito e di trasporto che insiste su questa importante arteria”.



"Sulla Trasversale delle Serre - ha dichiarato Oliverio - porrò costante attenzione, al fine di accelerare i lavori dei lotti in costruzione e di consegnare quest'opera ultimata alle popolazioni che l'attendono da decenni".